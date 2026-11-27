संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। 70वीं स्कूल नेशनल गेम्स की कुश्ती प्रतियोगिता में वीरेंद्र रेसलिंग अकादमी, नरेला के पहलवान खुशवंत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। गांव नांगल ठाकरान के रहने वाले खुशवंत ने अंडर-14 आयु वर्ग के 48 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि से गांव से लेकर अकादमी तक खुशी का माहौल है।खुशवंत की सफलता उनकी मेहनत, नियमित अभ्यास और कुश्ती के प्रति समर्पण का परिणाम है। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। साथ ही अपने गांव, परिवार और वीरेंद्र रेसलिंग अकादमी का नाम भी रोशन किया है। पहलवान की इस उपलब्धि पर द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित कुश्ती कोच वीरेंद्र कुमार ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने खुशवंत के प्रदर्शन की सराहना करते हुए भविष्य में भी इसी तरह मेहनत जारी रखने के लिए प्रेरित किया। वहीं, खुशवंत के पिता दिनेश ने बेटे की सफलता को पूरे परिवार के लिए गर्व का क्षण बताया।