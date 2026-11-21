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अमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। सबोली और हर्ष विहार वार्ड में सरकारी, डीडीए और ग्रामसभा की जमीनों पर कथित अतिक्रमण का मामला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तक पहुंच गया है। आरडब्ल्यूए सबोली गांव ने मुख्यमंत्री को शिकायत देकर क्षेत्र की बेशकीमती सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त कराने और उनका जनहित में इस्तेमाल करने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि स्कूल, पार्क, जोहड़, कब्रिस्तान समेत कई सार्वजनिक उपयोग की जमीनों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं।आरडब्ल्यूए अध्यक्ष जगदीश चौधरी के मुताबिक, 31 अक्तूबर को गोकलपुर के एसडीएम चंद्रशेखर की जनसुनवाई में भी यह मुद्दा उठाया गया था। इसके बाद 12 नवंबर को एसडीएम कार्यालय ने डीडीए के डिप्टी डायरेक्टर (लैंड मैनेजमेंट), एमसीडी, दिल्ली पुलिस और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को पत्र भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। आरडब्ल्यूए का दावा है कि मुख्यमंत्री को शिकायत मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री आशीष सूद के विभाग को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है।स्कूल और पार्क की जमीन पर अवैध इस्तेमाल का आरोपशिकायत में सबोली-मंडोली खेड़ा में शिक्षा विभाग को आवंटित 7.5 बीघा जमीन और अंबेडकर पार्क के लिए निर्धारित 15 बीघा जमीन का मुद्दा उठाया गया है। आरडब्ल्यूए का आरोप है कि पार्क की जमीन पर अवैध पार्किंग और टेंट का कारोबार चल रहा है।कब्रिस्तान की जमीन पर भी कब्जे की शिकायतसंगठन के मुताबिक, कब्रिस्तान के लिए आवंटित पांच बिस्वा जमीन पर झुग्गियां और मकान बनाए जा रहे हैं। यहां रेत-मिट्टी का कारोबार होने का भी आरोप है। आरडब्ल्यूए ने मांग की है कि जमीनों को कब्जामुक्त कराने के बाद स्कूल, पार्क, डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, लाइब्रेरी और सामुदायिक भवन जैसी सुविधाएं विकसित की जाएं। हालांकि, आरोपों और जमीनों की वास्तविक स्थिति की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।