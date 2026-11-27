विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ज्योति सिंहनई दिल्ली। ट्रेन का टिकट चाहिए तो आईआरसीटीसी याद आता है, लेकिन छुट्टियों में घूमने का प्लान बनाना हो तो लोग दूसरी निजी ट्रैवल कंपनियों की वेबसाइट खंगालते हैं। आईआरसीटीसी अब इसी सोच को बदलना चाहता है। सालों से ट्रेन टिकट बुकिंग के नाम से पहचानी जाने वाली आईआरसीटीसी अब अपनी पहचान का दायरा बढ़ाकर पर्यटन के बाजार में भी जगह बनाना चाहती है। मकसद साफ है, कि लोग इसे सिर्फ टिकट काटने वाली कंपनी नहीं, बल्कि पूरा ट्रिप प्लान करने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में भी जानें।इसके लिए आईआरसीटीसी पर्यटन बाजार का विश्लेषण कर रहा है। नए दौर के यात्रियों की पसंद, सोशल मीडिया पर उनके ट्रैवल ट्रेंड और निजी कंपनियों के प्रचार के तरीकों को समझा जा रहा है। इसी आधार पर एक अलग टीम गठित करने की तैयारी है, जो खासतौर पर जेन जी और युवा यात्रियों तक आईआरसीटीसी की पर्यटन सुविधाओं की जानकारी पहुंचाएगी।आईआरसीटीसी के पास पर्यटन के लिए पैकेजों की कमी नहीं है। कश्मीर की वादियों से अंडमान के समुद्र तटों तक, धार्मिक यात्राओं से लेकर हवाई टूर, लग्जरी ट्रेन और एडवेंचर ट्रिप तक कई विकल्प मौजूद हैं। ट्रेन के अलावा हवाई जहाज, बस, फेरी, हेलीकॉप्टर और जहाज से यात्रा के विकल्प भी हैं। होटल, रिटायरिंग रूम और एग्जीक्यूटिव लाउंज जैसी सुविधाएं भी इसके दायरे में आती हैं। इसके बावजूद आम लोगों के बीच आईआरसीटीसी की पहचान अब भी मुख्य रूप से ट्रेन टिकट बुकिंग तक सीमित है। दूसरी ओर, निजी ट्रैवल कंपनियां सोशल मीडिया, विज्ञापन, ट्रैवल व्लॉग और इंफ्लुएंसर्स के जरिए यात्रियों को अपने पैकेजों की जानकारी देती हैं। आईआरसीटीसी अब इसी बाजार में अपनी जगह बनाने की तैयारी कर रहा है।नई टीम का जोर सिर्फ पैकेजों की सूची जारी करने पर नहीं, बल्कि उन्हें युवाओं तक दिलचस्प तरीके से पहुंचाने पर होगा। आज जेन जी घूमने की जगह चुनने से पहले इंस्टाग्राम रील देखती है, यूट्यूब पर ट्रैवल व्लॉग खोजती है और ऑनलाइन पैकेज की तुलना करती है। ऐसे में आईआरसीटीसी भी ट्रैवल व्लॉगर्स, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स और डिजिटल कंटेंट के जरिए अपने पर्यटन उत्पादों को सामने लाना चाहता है।आईआरसीटीसी के पर्यटन पैकेजों में कई जगह यात्रा, होटल, भोजन और स्थानीय परिवहन की सुविधा एक साथ मिलती है। कश्मीर का 8 दिन और 7 रात का पैकेज हो या पुरी-कोणार्क, द्वारका-सोमनाथ और अंडमान के हवाई टूर, कंपनी अलग-अलग बजट और पसंद के यात्रियों के लिए विकल्प पेश करती है। भारत गौरव ट्रेन, महाराजा एक्सप्रेस और गोल्डन चैरियट जैसी ट्रेनें भी इसके पर्यटन कारोबार का हिस्सा हैं।आईआरसीटीसी के पास पर्यटन के क्षेत्र में कई तरह के विकल्प हैं। हमारी कोशिश है कि इनकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आज यात्री डिजिटल माध्यमों से अपनी यात्रा की योजना बनाते हैं, इसलिए सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पर्यटन उत्पादों को लोगों के सामने बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना जरूरी है।विवेक रावत के मुताबिक, ग्रुप जनरल मैनेजर, आईआरसीटीसी उत्तरी क्षेत्र