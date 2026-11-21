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अमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। नगर निगम पूर्वी जोन की वार्ड कमेटी की बैठक में स्कूलों की हालत और कूड़े के प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जर्जर स्कूल भवन, कूड़ाघरों की स्थिति और लंबित मशीन का विषय उठाया, जिस पर अधिकारियों ने प्रस्ताव, आश्वासन और स्थिति का ब्योरा रखा।पार्षद बीना बालगुहेर ने अपने क्षेत्र के निगम स्कूल की चार वर्षों से जर्जर अवस्था का मुद्दा उठाया। इस पर शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इसके लिए बजट स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। पार्षद रेणु चौधरी ने कहा कि दो वर्षों से लंबित एफसीटीएस मशीन के अभाव में स्कूलों के सामने बने कूड़ाघरों में कचरे के ढेर लगे रहते हैं। उन्होंने मशीन लगवाने के लिए पार्षद निधि से राशि देने की पेशकश की, जिस पर उपायुक्त अजहरुद्दीन काजी ने जल्द काम पूरा कराने का आश्वासन दिया।बैठक में डिप्टी चेयरमैन राजू सचदेवा की मौजूदगी में अन्य मुद्दों पर भी बात हुई। पार्षद भारत गौतम ने सफाईकर्मियों को अन्य कामों में लगाने, आंतरिक नालियों की सफाई प्रभावित होने, बिना पूर्व सूचना निरीक्षण और शकरपुर स्कूल ब्लॉक के पास मुख्य मार्ग पर अवैध पार्किंग की बात रखी। उपायुक्त ने जांच कर कार्रवाई की बात कही। पार्षद सरला चौधरी ने विनोद नगर में सड़क पर खड़े वाहनों से यातायात बाधित होने और गंदगी के मुद्दे पर अधिकारियों ने स्थानीय लोगों के वाहन खड़े होने की जानकारी दी। प्रिया कंबोज ने व्यावसायिक केंद्रों में गंदगी व कूड़ा गाड़ियों की देरी और देवेंद्र कुमार ने सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था सुधारने की मांग की। बैठक में पूर्व चेयरमैन रामकिशोर शर्मा सहित अन्य पार्षद व अधिकारी मौजूद रहे।