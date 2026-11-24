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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आईआईटीएफ) का असर दिल्ली मेट्रो की यात्रियों की संख्या पर दिखने लगा है। गत रविवार को ब्लू लाइन पर करीब 14.21 लाख यात्रियों ने सफर किया। यह पिछले एक महीने के दौरान रविवार को दर्ज औसत 13.05 लाख यात्रियों की तुलना में करीब 1.16 लाख अधिक है। इस तरह यात्रियों की संख्या में लगभग 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।माना जा रहा है कि यात्रियों की संख्या बढ़ने की प्रमुख वजह ट्रेड फेयर है। रविवार की छुट्टी होने के कारण बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ मेला देखने पहुंचे। दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के नोएडा, गाजियाबाद और अन्य शहरों से भी लोग भारत मंडपम पहुंच रहे हैं। ऐसे में मेट्रो उनके लिए सुविधाजनक आवागमन का साधन बनी हुई है।ब्लू लाइन दिल्ली मेट्रो के सबसे व्यस्त कॉरिडोर में शामिल है। यह दिल्ली को नोएडा और गाजियाबाद से जोड़ती है। ट्रेड फेयर में आने वाले लोगों के लिए यह कॉरिडोर काफी उपयोगी साबित हो रहा है। राजीव चौक और मंडी हाउस जैसे प्रमुख इंटरचेंज स्टेशनों के जरिये भी बड़ी संख्या में यात्री भारत मंडपम की ओर पहुंच रहे हैं। ट्रेड फेयर के आगामी दिनों में भी जारी रहने के कारण मेट्रो में यात्रियों की संख्या अधिक रहने की संभावना है।