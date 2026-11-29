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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश की आबादी बढ़ी है तो सरकार को सांसदों की संख्या बढ़ाने के बजाय रोजगार, स्कूल, अस्पताल और ट्रेनों जैसी जन सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए। उन्होंने परिसीमन बिल को भाजपा जिताओ बिल करार देते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए अपने हिसाब से सीटों की संख्या बढ़ाना चाहती है।संजय सिंह ने कहा कि देश में करीब एक लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। सरकारी स्कूलों में 11 लाख शिक्षकों की कमी है और 1.20 लाख स्कूल ऐसे हैं, जहां केवल एक शिक्षक है। करीब 98 हजार स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय और 1.19 लाख स्कूलों में बिजली की सुविधा नहीं है। उन्होंने अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नहीं बढ़ाने पर भी सवाल उठाए।रेलवे व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि यूपी-बिहार जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों को भीड़ के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सरकार न ट्रेनें बढ़ा रही है और न कर्मचारी। अमेरिका का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां 1929 के बाद सांसदों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, जबकि आबादी बढ़ी है।