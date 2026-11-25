विज्ञापन



-पति ने पूछताछ में कबूला गुनाह, राज पार्क थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली।

मंगोलपुरी इलाके में एक निजी अस्पताल के कैशियर पर सोमवार दोपहर को पारिवारिक कलह में पत्नी की गला घोंटकर हत्या के आरोप लगे हैं। मृतका की शिनाख्त निर्मला के रूप में हुई है। आरोपी पुलिस ने बचने के लिए पत्नी के बेहोश होने का बहाना कर उसे संजय गांधी अस्पताल ले गया था। जहां से पुलिस को घटना की जानकारी मिली। मृतका के गले पर निशान देखकर राज पार्क थाना पुलिस ने कैलाश से पूछताछ की, जिसमें उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि 46 वर्षीय कैलाश अपनी पत्नी निर्मला, मां और तीन बच्चों के साथ मंगोलपुरी क्यू ब्लॉक में रहता था। कैलाश रोहिणी स्थित जयपुर गोल्डन अस्पताल में कैशियर का काम करता है। उसकी मां भूतल पर रहती है, जबकि कैलाश अपने परिवार के साथ पहली मंजिल पर रहता था। दंपती की 22 साल पहले शादी हुई थी। जांच में पता चला कि कैलाश का अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। उनके बीच काफी दिनों से बात नहीं हो रही थी। सोमवार को कैलाश ने पत्नी से बातचीत करने की कोशिश की, इसी दौरान उनके बीच कहासुनी हो गई और आरोपी ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

-मंगोलपुरी इलाके की घटना, गले पर निशान देखकर पुलिस को हुआ शक