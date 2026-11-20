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सचिन प्रतापपूर्वी दिल्ली। राजधानी की पूर्वी सीमा पर बसे चिल्ला गांव के 20 हजार से ज्यादा निवासी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में रह रहे हैं। गांव के आसपास अस्पताल, डिस्पेंसरी और जच्चा-बच्चा केंद्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। लोगों को छोटी समस्याओं के लिए भी करीब कई किलोमीटर दूर लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल जाना पड़ता है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) अध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र कुमार सुंदर ने बताया की चिल्ला गांव के पास करीब 70 वर्षों से डीडीए की जमीन खाली पड़ी है, जिसपर स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा सकता है। इस संबंध में चिल्ला गांव जन कल्याण समिति (आरडब्ल्यूए) ने मई 2026 में त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविकांत उज्जैनवाल को लिखित पत्र सौंपा था। हालांकि, समिति का कहना है कि पत्र सौंपे जाने के बावजूद अब तक इसपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।वर्जनइलाके की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद लाचार है। कई बार लोगों को समय से उपचार न मिल पाने की वजह से बीमारी गंभीर हो जाती है। -जितेंद्र, स्थानीय निवासीयहां जल्द स्वास्थ्य केंद्र विकसित किया जाए, ताकि चिल्ला गांव और आसपास के निवासियों को बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। - चौधरी सुरेंद्र कुमार सुंदर, आरडब्ल्यूए अध्यक्ष, चिल्ला गांवस्वास्थ्य से संबंधित छोटी- छोटी समस्याओं के लिए भी निवासियों को नगर से कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इस वजह से लोगों को समय से उपचार नहीं मिल पाता है। - ओमकुमार, उपाध्यक्ष, जन कल्याण कमेटी