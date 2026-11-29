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- उद्योग विहार, मानेसर और खांडसा में 1200 आधुनिक विनिर्माण कंपनियां, अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर बढ़ने से कारोबार और रोजगार को मिलेगी रफ्तारशिवम राजपूतगुरुग्राम। बांग्लादेश में मजदूरों की अशांति, हड़ताल और फैक्ट्रियों में उत्पादन प्रभावित होने से अंतरराष्ट्रीय गारमेंट कारोबार का रुख बदल रहा है। दुनिया के बड़े फैशन ब्रांड अब अपने ऑर्डर दूसरे देशों में देने के विकल्प तलाश रहे हैं। ऐसे में गुरुग्राम के कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट उद्योग के सामने निर्यात कारोबार को नई ऊंचाई देने का अवसर बन रहा है। उद्योग विहार, मानेसर और खांडसा जैसे प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में करीब 1200 आधुनिक विनिर्माण कंपनियां काम कर रही हैं। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के ऑर्डर भारत की ओर आने से जिले के निर्यात कारोबार को बड़ा प्रोत्साहन मिल सकता है। उद्योग जगत को उम्मीद है कि निर्यात का आंकड़ा करीब 20 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।गुरुग्राम कपड़ा निर्यातक जिलों में चौथे परगुरुग्राम पहले से ही देश के प्रमुख कपड़ा निर्यातक जिलों में शामिल है। वित्त वर्ष 2025-26 में जिले से कपड़े, रेडीमेड गारमेंट और हस्तशिल्प सहित करीब 15,104 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ। इसके साथ गुरुग्राम देश के शीर्ष 10 कपड़ा निर्यातक जिलों में चौथे स्थान पर रहा। अब बांग्लादेश में उत्पादन और आपूर्ति प्रभावित होने से अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के सामने दूसरे देशों से माल मंगाने का विकल्प बढ़ा है।जिले के उद्योग विहार, मानेसर और खांडसा औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में विनिर्माण इकाइयां संचालित हैं। यहां की कंपनियों को नए अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर मिलने से उत्पादन क्षमता का बेहतर इस्तेमाल करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने का अवसर मिल सकता है। इसका असर केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा। कपड़ा निर्माण, सिलाई, डिजाइनिंग, पैकेजिंग और माल की ढुलाई से जुड़ी छोटी और मझोली इकाइयों के कारोबार में भी तेजी आने की संभावना है। ऑर्डर बढ़ने पर अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत भी पैदा हो सकती है।दिल्ली स्थित चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के अनुसार सूरत, लुधियाना, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और बेंगलुरु जैसे प्रमुख टेक्सटाइल और गारमेंट कारोबार केंद्रों को इससे सीधा फायदा मिल सकता है।गुरुग्राम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अनिल जैन का कहना है कि बांग्लादेश में मौजूदा हालात से गुरुग्राम के कपड़ा उद्योग के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं। जिले में उद्योग विहार, मानेसर और खांडसा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में आधुनिक विनिर्माण इकाइयां काम कर रही हैं। आने वाले समय में निर्यात को 20 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचाने की संभावना बन सकती है।