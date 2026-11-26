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नंबर गेम -29 गांवों में विकसित होंगे पार्क, गांवों में बढ़ेगी हरियाली और लोगों को मिलेगा बेहतर वातावरणदीपक वर्मामानेसर। नगर निगम मानेसर अब अपने क्षेत्र के करीब 29 गांवों की तस्वीर बदलने की तैयारी कर रहा है। निगम की ओर से सभी गांवों में छोटे पार्क और ओपन जिम विकसित किए जाएंगे। इसके लिए निगम की हॉर्टिकल्चर शाखा ने काम शुरू कर दिया है। योजना का उद्देश्य गांव के बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को घर के पास ही घूमने-फिरने और कसरत करने की बेहतर सुविधा देना है।निगम अधिकारियों के अनुसार, इसके लिए सबसे पहले सभी गांवों में खाली जमीन की तलाश की जा रही है। जिन गांवों में करीब 200 से 300 गज जमीन उपलब्ध होगी, वहां छोटे पार्क बनाए जाएंगे। वहीं, जिन गांवों में इससे ज्यादा जमीन मिलेगी, वहां पार्क के साथ ओपन जिम भी लगाए जाएंगे।पार्कों में बच्चों के खेलने और बुजुर्गों के बैठने के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। ओपन जिम में लोग अलग-अलग तरह की कसरत कर सकेंगे। इससे गांव के लोगों को सुबह-शाम व्यायाम करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।नगर निगम मानेसर की हॉर्टिकल्चर शाखा की ओर से करीब 29 गांवों में खाली पड़ी जमीन की पहचान की जा रही है। जमीन मिलने के बाद प्रत्येक गांव के हिसाब से परियोजना का एस्टीमेट तैयार किया जाएगा। इसके बाद बजट और अन्य औपचारिकताएं पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। निगम इस योजना पर तेजी से काम कर रहा है।नगर निगम मानेसर के करीब 29 गांवों में छोटे पार्क और ओपन जिम विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके लिए सभी गांवों में खाली जमीन की तलाश की जा रही है। पर्याप्त जमीन मिलने पर पार्क के साथ ओपन जिम भी विकसित किए जाएंगे। जल्द ही एस्टीमेट तैयार कर काम शुरू कराया जाएगा। - दर्शन यादव, संयुक्त आयुक्त-2, नगर निगम मानेसर