गुरुग्राम। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (प्री लोक अदालत) ने सड़क दुर्घटना में घायल हुए हेमंत को सात लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। यह मुआवजा डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड की ओर से 60 दिनों के भीतर देना होगा। हेमंत ने ट्राला से हुई दुर्घटना में चोटें लगने के बाद 50 लाख के मुआवजे की मांग की थी।दुर्घटना अब्दुल कादिर जिलानी द्वारा चलाए जा रहे ट्राला की लापरवाही के कारण हुई थी। ट्राला का मालिक दिल्ली गुजरात रोड कैरियर है। बीमा कंपनी ने हेमंत को सात लाख रुपये का मुआवजा देने पर सहमति व्यक्त की। यह राशि मामले के पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में दी जाएगी। न्यायाधिकरण ने आपसी समझौते को ध्यान में रखते हुए याचिका स्वीकार कर ली। हेमंत को सात लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया। यदि 60 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो बीमा कंपनी को याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान होने तक 7.5 फीसदी वार्षिक ब्याज देना होगा।