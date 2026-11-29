अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। शेयर बाजार में निवेश पर मुनाफे का झांसा देकर लगभग 70 लाख रुपये की ठगी मामले में दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम नवल किशोर व विकास चंद हैं। ये आरोपी यूपी के आगरा जिले के सेहता के रहने वाले हैं। पुलिस टीम ने आरोपियों को 26 नवंबर को आगरा से काबू किया।मामले में 29 अक्तूबर 2025 को एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी। इसमें बताया गया कि शेयर बाजार में निवेश पर मुनाफा दिलाने का झांसा दिया गया। झांसे में आकर निवेश के नाम पर बताए गए बैंक खातों में 70 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। रिफंड के लिए प्रयास किया तो रिफंड नहीं हुआ। तब ठगी का अहसास हुआ और मामला पुलिस तक पहुंचा। साइबर क्राइम थाना ईस्ट की टीम ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि शिकायतकर्ता से ठगी गई राशि में से तीन लाख रुपए जिस बैंक खाते में आए थे, वह बैंक खाता आरोपी नवल किशोर ने अपने साथी विकास के साथ मिलकर एक फर्म के नाम से खुलवाया था। आरोपियों ने ये बैंक खाता एक अन्य व्यक्ति को 45,000 रुपये में बेच दिया था। इसमें 20 हजार रुपये आरोपी नवल किशोर को और 25 हजार रुपये आरोपी विकास चांद को मिले थे। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि आरोपियों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। आरोपियों से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर टीम अन्य आरोपियों को पकड़ने के प्रयास कर रही है।