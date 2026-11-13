Gurugram News: वाहन चालकों के चालान काटने तक सीमित हुई यातायात पुलिस, हादसे कम नहीं हो रहे

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जिले में औसतन रोजाना हो रहे करीब छह हादसे, दो से तीन लोगों की हो रही मौतप्रवीन कुमारगुरुग्राम। साइबर सिटी में यातायात पुलिस का पूरा ध्यान इन दिनों सिर्फ वाहन चालकों के चालान काटने तक ही सीमित होकर रह गया है। जिले की सड़कों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रोजाना 10 हजार से अधिक चालान काटे जा रहे हैं। बावजूद न तो शहरवासियों को जाम से राहत मिल रही है और न ही सड़क हादसे कम हो रहे। गुरुग्राम में औसतन हर दिन करीब छह सड़क हादसे हो रहे हैं। इन दुर्घटनाओं में प्रतिदिन दो से तीन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है।पुलिस के भारी जुर्माने और ताबड़तोड़ चालान की कार्रवाई के बाद भी सड़क सुरक्षा के हालातों में सुधार नहीं हो रहा है। इसके लिए चौराहों पर पुलिस की सक्रिय मौजूदगी, ब्लैक स्पॉट्स पर सुधार, अवैध कट बंद करने की आवश्यकता है। गुरुग्राम में यातायात नियमों को ताक पर रखकर चालकों द्वारा बिना हेलमेट, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ओवर स्पीड, नो एंट्री में प्रवेश और गलत दिशा में वाहन दौड़ाना आम बात हो गई है। यातायात पुलिस ने पिछले 10 माह में करीब 16 लाख वाहनों के चालान काटे हैं। इनमें शहर में लगे इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के माध्यम से जनवरी से सितंबर माह तक 10,66,385 चालान ऑनलाइन हुए हैं। इन 10 माह के दौरान चालान कटने से वाहन चालकों पर करीब 250 करोड़ रुपये ( ढ़ाई अरब रुपये) की जुर्माना लगाया जा चुका है।जनवरी - 76,806फरवरी - 51,016- मार्च - 60,111- अप्रैल माह में 92,824 वाहनों के चालान काटे हैं।- मई माह में 1,09,097 वाहनों के चालान कटे हैं।- जून माह में 65,178 वाहनों पर कार्रवाई हुई है।- जुलाई माह में 84,515 वाहनों के चालान कटे हैं।- अगस्त माह में 1,11,485 वाहनों के चालान काटे हैं।- सितंबर माह में 1,42,074 वाहनों के चालान काटे हैं।- अक्तूबर माह में करीब 1.95 लाख वाहनों के चालान काटे हैं।वर्जनयातायात नियम का उल्लंघन करने वाले पर सख्ती बरतते हुए चालान अभियान तेज करने से लेन ड्राइविंग, गलत दिशा में वाहन चलाने व नो एंट्री के मामलों में कमी आ रही है। सड़कों पर जाम व दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास भी किया जा रहा है।प्रवीन कुमार