विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। गुरुग्राम फेस्टिवल 2026 के दूसरे दिन शनिवार को भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य की प्रतिभाओं ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। एपिसेंटर, अपैरल हाउस में आयोजित तीन दिवसीय फेस्टिवल में यंग मास्टर्स सीरीज खास आकर्षण रही। इसके माध्यम से उभरते युवा कलाकारों को स्थापित कलाकारों के साथ मंच साझा करने का अवसर मिला।कार्यक्रम की शुरुआत गायिका स्नेहा चटर्जी की शास्त्रीय गायन प्रस्तुति से हुई। उनके साथ तबले पर प्रिया तिवारी और हारमोनियम पर हर्षित उपाध्याय ने संगत की। इसके बाद चार युवा कलाकारों ने वर्ल्ड म्यूजिक की प्रस्तुति दी। इसमें अंजलि ने सैक्सोफोन, ऋषिकेश ने बांसुरी, शिखर नाद कुरैशी ने जेम्बे और रोहन बोस ने तबले पर अपनी प्रतिभा दिखाई।कार्यक्रम में प्रख्यात नृत्यांगना पद्मश्री प्रियदर्शिनी गोविंद ने भरतनाट्यम की प्रस्तुति देकर भारतीय शास्त्रीय नृत्य की भावपूर्ण अभिव्यक्ति से दर्शकों को रूबरू कराया। शाम को कश्यप बंधु (दिवाकर और प्रभाकर) ने गायन प्रस्तुति दी। उनके साथ तबले पर पंडित विनोद लेले और हारमोनियम पर डॉ. विनय मिश्रा ने संगत की। दिन का समापन पंडित देवज्योति बोस की सरोद प्रस्तुति से हुआ। उनके साथ तबले पर ईशान घोष ने संगत की।शहर की पहचान और प्रतिष्ठा पर भी हुई चर्चासंगीत और नृत्य प्रस्तुतियों के साथ फेस्टिवल में ''एनहांसिंग गुड़गांव्स रेपुटेशन'' विषय पर परिचर्चा भी आयोजित की गई। इसमें अमित प्रभु, अमन गुप्ता, नंदिनी चटर्जी, श्रावणी डांग और सर्वेश तिवारी ने हिस्सा लिया।गुरुग्राम फेस्टिवल के संस्थापक एवं क्यूरेटर विक्रम दत्ता ने कहा कि भारतीय कला और सांस्कृतिक विरासत का भविष्य युवा प्रतिभाओं को मिलने वाले प्रोत्साहन पर निर्भर करता है।