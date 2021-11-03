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गुरुग्राम। दिल्ली-जयपुर हाइवे पर एसटीयू-2 की टीम को मानेसर के नजदीक एक व्यक्ति सड़क पर घायल एवं बेसुध अवस्था में मिला। जिसके बाद पुजिलस टीम की तत्परता से उसको समय पर उपचार मिला। ट्रैफिक पुलिस के इस प्रयास से उसकी जान बची। यातायात पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए एनएचएआई एंबुलेंस की सहायता से घायल व्यक्ति को तुरंत उपचार के लिए नागरिक अस्पताल, सेक्टर-10, गुरुग्राम पहुंचाया। समय पर पहुंची मदद से एक जान को नया सहारा मिला। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को देखकर रुकें, उसकी मदद के लिए आगे आएं और समय पर डायल 112 पर काल करके पुलिस व नजदीकी एंबुलेंस को सूचना अवश्य दें। ब्यूरो