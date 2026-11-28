विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। मिलेनियम सिटी में अब मौसम ने करवट ले ली है और ठंड धीरे-धीरे बढ़ने लगी है। बीते दिनों के मुकाबले शनिवार सुबह मौसम में अधिक ठंडक महसूस की गई। सुबह-सवेरे काम पर जाने वाले और घर से बाहर निकलने वाले लोगों को सर्दी का सामना करना पड़ा। बदलते मौसम के कारण अब लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं और सुबह-रात के समय स्वेटर व जैकेट पहनकर ही बाहर निकल रहे हैं।शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि, दिन में तेज धूप निकलने से लोगों को ठंड से काफी राहत मिल रही है और दोपहर के समय हल्की गर्मी का एहसास भी हो रहा है।मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। विभाग का अनुमान है कि अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जिससे ठंड का असर और तेज होगा।