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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। रेवाड़ी-पटौदी मार्ग पर स्थित इंच्छापुरी रेलवे फाटक नंबर-47 28 नवंबर तक बंद रहेगा। फाटक के पास सड़क की खराब स्थिति और रेलवे लाइन की मरम्मत के लिए इसे बंद किया जा रहा है। रेलवे विभाग ने 28 नवंबर तक मरम्मत कार्य के लिए इसे बंद रखने का निर्णय लिया है।यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। फाटक नंबर-47 इंच्छापुरी चौक के पास स्थित है। इस सड़क पर गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे आवागमन में परेशानी हो रही है। इसके अतिरिक्त, समतल फाटक पर रबर पैड भी लगाए जाने हैं।रेवाड़ी से पटौदी जाने वाले वाहन चालक इंच्छापुरी चौक से हेली मंडी होते हुए पटौदी पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार, पटौदी से रेवाड़ी जाने के लिए हेली मंडी से इंच्छापुरी चौक होते हुए रेवाड़ी के रास्ते का उपयोग करें। खेड़ा आलमपुर (रेवाड़ी) से पटौदी जाने वाले भी इंच्छापुरी चौक और हेली मंडी का मार्ग प्रयोग करें। पटौदी से खेड़ा आलमपुर जाने के लिए भी हेली मंडी और इंच्छापुरी चौक से होकर गुजरना होगा।आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यातायात पुलिस गुरुग्राम ने सभी वाहन चालकों से सहयोग की अपील की है। पुलिस ने कहा है कि वे सदैव आपकी सेवा, सुरक्षा और सहयोग में तत्पर हैं। असुविधा से बचने के लिए सभी नियमों का पालन करना जरूरी है। वाहन चालकों को समय से पहले अपनी यात्रा की योजना बनाने का सुझाव दिया गया है।