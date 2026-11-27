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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति-2026 के संचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इससे जिले के मौजूदा उद्योगपतियों को लाभ मिलेगा। नया कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे उद्यमियों को भी फायदा होगा। पात्र उद्योगों को अधिकतम 50 करोड़ रुपये तक की सहायता मिल सकेगी। प्रदेश सरकार निवेश, उत्पादन, रोजगार, शोध और निर्यात के लिए आर्थिक सहायता देगी। इसके अलावा विभिन्न रियायतें भी प्रदान की जाएंगी।गुरुग्राम प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्रों में शामिल है। यहां ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग क्षेत्र की बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां हैं। नई नीति से इन कंपनियों को कारोबार विस्तार में मदद मिलेगी। नई तकनीक अपनाने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। पहली बार उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को भी पूंजीगत सब्सिडी का लाभ मिलेगा। उन्हें स्टांप शुल्क और बिजली शुल्क में भी छूट मिल सकेगी।निवेश पर 30 प्रतिशत तक मिलेगी सब्सिडीनीति के तहत पात्र उद्योगों को पूंजीगत निवेश पर 2.5 से 20 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। विशेष परियोजनाओं में यह सहायता 30 प्रतिशत तक हो सकती है। सब्सिडी का भुगतान 10 किस्तों में किया जाएगा। उद्योग शुरू करने के पांच साल के भीतर उत्पादन शुरू करने पर स्टांप शुल्क में 30 से 100 प्रतिशत तक वापसी होगी। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पूरा स्टांप शुल्क वापस मिलेगा। इसके अलावा सात से 12 साल तक शुद्ध राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) की 20 से 70 प्रतिशत राशि लौटाने का प्रावधान है।स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर प्रोत्साहनउद्योगों में कम से कम 15 प्रतिशत स्थानीय कर्मचारियों की भागीदारी जरूरी होगी। इस शर्त को पूरा करने पर प्रति कर्मचारी सालाना एक से 1.20 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। यह सहायता 10 साल तक दी जाएगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती पर पांच साल तक कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) सहायता मिलेगी। इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के लिए दिए जाने वाले मानदेय का 50 प्रतिशत हिस्सा सरकार देगी। इसकी अधिकतम सीमा 15 हजार रुपये प्रतिमाह होगी।शोध और निर्यात को भी मिलेगा बढ़ावाअनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला स्थापित करने पर 50 प्रतिशत तक सहायता मिलेगी। इसकी अधिकतम सीमा 50 करोड़ रुपये होगी। पेटेंट के व्यावसायीकरण पर घरेलू पेटेंट के लिए 50 लाख रुपये मिलेंगे। अंतरराष्ट्रीय पेटेंट के लिए एक करोड़ रुपये तक की सहायता मिलेगी। निर्यात करने वाले उद्योगों को तीन प्रतिशत प्रोत्साहन दिया जाएगा। दूसरे राज्यों से उद्योग हरियाणा में स्थानांतरित करने पर पांच करोड़ रुपये तक मिलेंगे। विदेश से इकाई लाने पर 10 करोड़ रुपये तक की सहायता मिलेगी।निवेश के आधार पर तय होंगी उद्योगों की श्रेणियांउद्योगों की श्रेणियां निवेश के आधार पर लार्ज, मेगा और अल्ट्रा में तय होंगी। लार्ज श्रेणी के लिए 125 करोड़ रुपये का निवेश निर्धारित है। मेगा श्रेणी के लिए 400 से 700 करोड़ रुपये का निवेश जरूरी होगा। अल्ट्रा श्रेणी के लिए 1500 से 6000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रावधान है।एकल खिड़की पोर्टल पर पात्र मामलों में चार कार्यदिवस के भीतर 50 प्रतिशत सब्सिडी की प्रारंभिक मंजूरी मिलेगी। इसके अगले तीन दिन में राशि जारी करने का प्रावधान किया गया है।