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- गुरुग्राम जोन में फुटबॉल, नेटबॉल और लड़कों की क्रिकेट के मुकाबले प्रस्तावित18,423 खिलाड़ी लेंगे हिस्सासंवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दिखाने का मंच देने के लिए खेल महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रतियोगिता का आयोजन 8, 9 और 10 दिसंबर से शुरू होने की संभावना है। इस बार खेल महाकुंभ दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रदेशभर के 18,423 खिलाड़ी 31 खेलों की स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। जिले को भी प्रतियोगिताओं की मेजबानी मिली है। जिले में फुटबॉल, नेटबॉल और लड़कों के क्रिकेट मुकाबले कराए जाने प्रस्तावित हैं।खेल विभाग की ओर से जिला खेल अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रतियोगिताओं की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। अब आयोजन को लेकर मुख्यालय से आधिकारिक पत्र जारी होने का इंतजार है। गुरुग्राम जोन में गुरुग्राम के साथ पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और नूंह जिले शामिल हैं। इस जोन में गुरुग्राम को तीन खेलों की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पलवल में बेसबॉल, जूडो, कबड्डी, वॉलीबॉल और वुशू के मुकाबले प्रस्तावित हैं।इस बार प्रतियोगिताओं को दो चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में 17 और दूसरे चरण में 14 खेलों के मुकाबले होंगे। प्रदेश के अलग-अलग जोन में खेलों के अनुसार आयोजन स्थल तय किए गए हैं। अम्बाला में जिम्नास्टिक और तैराकी, रोहतक में आर्चरी, बॉक्सिंग और टेबल टेनिस, जबकि सोनीपत में एथलेटिक्स और कुश्ती की प्रतियोगिताएं प्रस्तावित हैं। इसी तरह अन्य जिलों में भी अलग-अलग खेलों के मुकाबले कराए जाएंगे।जिला खेल अधिकारी आरती कोहली ने बताया कि खेल महाकुंभ को लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। गुरुग्राम में फुटबॉल, नेटबॉल और लड़कों की क्रिकेट के मुकाबले प्रस्तावित हैं। मुख्यालय से विस्तृत कार्यक्रम और दिशा-निर्देश मिलने के बाद आयोजन स्थलों, खिलाड़ियों की भागीदारी और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा।