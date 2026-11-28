Gurugram News: लक्ष्मण-मेघनाद युद्ध का प्रसंग सुनाया
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 06:12 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 06:12 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। दादरी स्थित कठहेरा रोड ग्राउंड में महागौरी सेवा संस्थान की ओर से श्रीराम कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के आठवें दिन लक्ष्मण-मेघनाद युद्ध और कुंभकर्ण वध का प्रसंग सुनाया गया। कथावाचक पंडित विनोद महाराज ने भगवान श्रीराम की सेना और रावण की सेना के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया। लक्ष्मण और मेघनाद के बीच हुए युद्ध का प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भावविभोर हो गए। वहीं, कुंभकर्ण वध का वर्णन सुनकर श्रद्धालुओं ने जय श्रीराम के जयकारे लगाए। कथा के दौरान भक्ति गीतों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए।
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