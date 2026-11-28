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संवाद न्यूज एजेंसीसोहना। शहर को बेसहारा पशुओं से मुक्त कराने का नगर परिषद का अभियान ठेकेदार एजेंसी की लापरवाही के कारण धीमा पड़ गया है। एक महीने में केवल 12 बेसहारा पशुओं को पकड़कर एजेंसी हांफ गई। वहीं, शहर में करीब 400 पशु सड़कों, बाजारों, गलियों और अनाज मंडी क्षेत्र में घूम रहे हैं। एजेंसी की इस ढिलाई पर नगर परिषद ने उसे नोटिस जारी कर सात दिन में जवाब मांगा है।नगर परिषद ने करीब ढाई साल बाद बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए 14वीं बार टेंडर प्रक्रिया पूरी की थी। ठेका मिलने के बाद एजेंसी ने पहले सप्ताह में पशुओं को पकड़ने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद अभियान की रफ्तार धीमी हो गई। अधिकारियों ने एजेंसी संचालक को कई बार काम तेज करने के लिए कहा, लेकिन कोई खास सुधार नहीं हुआ।शहर में बेसहारा पशुओं के कारण रोजाना लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सड़क पर पशुओं के घूमने से यातायात प्रभावित होता है। कई बार इनके कारण दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। बाजारों और अनाज मंडी में पशुओं के घूमने से दुकानदारों और ग्राहकों को भी परेशानी होती है। ये पशु जगह-जगह गंदगी फैलाते हैं, जिससे सफाई व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है।शहरवासियों का कहना है कि केवल पशुओं को पकड़ने से समस्या खत्म नहीं होगी। जो लोग अपने पशुओं को खुला छोड़ देते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। शहर में चल रही पशु डेयरियों पर भी निगरानी रखी जाए।एजेंसी को सात दिन का नोटिस दिया गया है। काम में सुधार नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई के साथ एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। -हरीश मेहता, निरीक्षक, नगर परिषद