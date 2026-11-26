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गुरुग्राम। रिकूट प्रशिक्षण केंद्र (आरटीसी) भोंडसी के परेड ग्राउंड में संविधान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उप पुलिस अधीक्षक दीपक सिंधु ने पुलिसकर्मियों को संविधान दिवस की शपथ दिलाई। पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए दीपक सिंधु ने कहा कि भारतीय संविधान स्वतंत्र भारत में नागरिकों के हितों, अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने वाला आधार है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, समान अवसर और न्याय की समानता सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान देश की आत्मा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करते हुए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। ब्यूरो