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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। सरकारी स्कूलों में मिड डे मिल योजना के संचालन की जिम्मेदारी विद्यालय के मुख्याध्यापक अपने विवेक से शिक्षक को सौंप सकेंगे। हालांकि किसी भी दिव्यांग शिक्षकों को यह जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।निदेशालय के अनुसार जिले के विभिन्न विद्यालयों की ओर से बार-बार मार्गदर्शन मांगा जा रहा था कि स्कूल में कार्यरत किस शिक्षक को मिड डे मील इंचार्ज की जिम्मेदारी सौंपी जाए। इसी को देखते हुए निदेशालय ने नियुक्ति को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।पत्र में स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय के मुख्याध्यापक को मिड डे मील इंचार्ज नियुक्त करने के लिए किसी विशेष शिक्षक के चयन को लेकर अलग से निर्देशों का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। वह विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों में से अपने विवेक के अनुसार किसी एक शिक्षक को यह जिम्मेदारी सौंप सकता है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय में कार्यरत किसी भी दिव्यांग शिक्षक को मिड डे मील इंचार्ज का कार्यभार नहीं दिया जाएगा।