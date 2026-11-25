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नंबर गेम - 46 करोड़ रुपये किए जाएंगे खर्चललित जिंदलसोहना। सोहना जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जल्द ही बरसाती नालों का निर्माण किया जाएगा। इससे लोगों को जलभराव की समस्या से निजात मिल सकेगी। योजना पर करीब 46 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। योजना के लिए विभाग ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है और योजना को एजेंसी एलॉटमेंट मंजूरी के लिए सरकार के समक्ष भेज दिया है।वर्षों से जलभराव की समस्या से जूझ रहे लोगों को जल्द ही निजात मिलने की उम्मीद है। इसके लिए जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग ने नालों का निर्माण कराए जाने की कवायद शुरू कर दी है। इन पर 46 करोड़ 26 लाख रुपये की राशि खर्च होगी। योजना के तहत विभाग तीन नालों का निर्माण करेगा। इनमें कस्बे के अधिकांश क्षेत्रों में एकत्रित होने वाले बरसाती पानी की समस्या को हल किया जाएगा।इन क्षेत्रों में बनेंगे नालेविभाग ने जलभराव वाले इलाकों को चिन्हित करके ड्राइंग तैयार की है। जहां पर बरसाती नालों का निर्माण किया जाएगा। विभाग द्वारा नालों को बनाने की शुरुआत पुरानी सब्जी मंडी से की जाएगी। तत्पश्चात फव्वारा चौक, गर्म खेल, सिंडिकेट बैंक, लेबर चौक, तिकोना पार्क से होते हुए बरसाती पानी को आटा गांव की नहर में डाला जाएगा। जखोपुर में बने एसटीपी के साथ ही पंप हाउस का निर्माण भी किया जाएगा। इसी प्रकार दूसरे नाले की शुरुआत सोहना ढाणी की सैनी कालोनी से की जाएगी। जहां से पावर हाउस के पीछे से होते हुए दमदमा मार्ग से गुजरते हुए जीएलएस सोसायटी के समीप जा रही नदी में पानी को डाला जाएगा। तीसरा नाला दमदमा मार्ग से शुरू होकर अस्पताल के पीछे से होते हुए बालूदा मार्ग पर जा रही सिंघराम विहार की नदी में पानी को डाला जाएगा। विभाग द्वारा जगह अनुसार नालों पर कंक्रीट के कवर भी लगाए जाएंगे। जबकि कई स्थानों पर नालों को खुला भी रखा जाएगा।योजना पर कुल 46 करोड़ 26 लाख रुपये की राशि खर्च होगी। विभाग ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है और योजना को एजेंसी एलॉटमेंट की मंजूरी के लिए सरकार को भेज दिया है। नालों का निर्माण होने पर जलभराव की समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। - खुर्शीद, जेई, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग