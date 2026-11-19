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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। आठवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 के लिए हरियाणा के खिलाड़ियों के चयन को लेकर 22-23 नवंबर को प्रदेश के छह जिलों में विभिन्न खेलों के चयन ट्रायल होंगे। इनमें कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, मल्लखंभ और वॉलीबाल के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। जिला खेल अधिकारी आरती कोहली ने बताया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 11 से 22 दिसंबर 2026 तक तेलंगाना के छह शहरों हैदराबाद, खम्मम, हनुमाकोंडा, करीमनगर, निजामाबाद और महबूबनगर में होगा। प्रतियोगिता में 27 खेलों के साथ एक डेमो स्पोर्ट्स भी आयोजित किया जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण की एथलीट नॉमिनेशन पॉलिसी, प्रतियोगिता के शेड्यूल और आयोजन स्थलों की सूची के अनुसार हरियाणा के खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल कार्यक्रम जारी किया गया है।कार्यक्रम के अनुसार कबड्डी के पुरुष वर्ग का ट्रायल 22 और महिला वर्ग के ट्रायल 23 नवंबर को भीम स्टेडियम के इनडोर हॉल, भिवानी में होंगे।फुटबॉल के पुरुष वर्ग का ट्रायल भी 22 नवंबर को इसी जगह होगा। हॉकी के पुरुष और महिला वर्ग के ट्रायल 22 और 23 नवंबर को हॉकी स्टेडियम सेक्टर-4, सोनीपत में होंगे। बास्केटबॉल के पुरुष वर्ग का ट्रायल 22 नवंबर को करन सिंह स्टेडियम, करनाल में होगा।इसी प्रकार मल्लखंभ के पुरुष वर्ग का ट्रायल 22 नवंबर और महिला वर्ग का 23 नवंबर को सर छोटूराम स्टेडियम, रोहतक में आयोजित किया जाएगा। वॉलीबॉल के पुरुष और महिला वर्ग के ट्रायल 22 और 23 नवंबर को ताऊ देवी लाल स्टेडियम, पंचकूला में होंगे।