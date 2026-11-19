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नंबर गेम - 4100 रुपये पुरस्कार मिलेगा प्रतिभागियों कोसंवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा को सही दिशा देने के साथ उन्हें नशे से दूर रखने का संदेश लेकर जिला युवा महोत्सव-2026 की शुरुआत हुई। इस बार महोत्सव की थीम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत रखी गई है। दो दिवसीय महोत्सव में युवा अपनी कला, रचनात्मकता और हुनर का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर तक जाने का मौका मिलेगा।बृहस्पतिवार को सेक्टर-14 स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में महोत्सव का शुभारंभ सोहना के विधायक तेजपाल तंवर ने किया। उन्होंने युवाओं से अपनी प्रतिभा और रुचि को पहचानकर जीवन में बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है। विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका अहम है। इसके लिए युवाओं को नशे से दूर रहकर शिक्षा, कौशल और रचनात्मक गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए।उन्होंने कहा कि केवल डिग्री हासिल करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि युवाओं के पास व्यावहारिक कौशल और अनुशासन भी होना चाहिए। आईटीआई जैसे संस्थान युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार के योग्य बना रहे हैं। युवा अपनी रुचि के अनुसार, क्षेत्र चुनें और उसमें लगातार मेहनत करें। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में जीतने के साथ भागीदारी और नई चीजें सीखना भी महत्वपूर्ण हैं।महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रथम पुरस्कार 4100 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 3100 रुपये और तृतीय पुरस्कार 2100 रुपये दिए जाएंगे। जिला स्तर पर विजेता प्रतिभागी राज्य स्तरीय महोत्सव में गुरुग्राम का प्रतिनिधित्व करेंगे। यहां से चयनित युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।दो दिवसीय महोत्सव का समापन शुक्रवार को गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा करेंगे। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में राजकीय कन्या महाविद्यालय सेक्टर-14 की प्राचार्या सुनीता ढाका, डॉ. संतोष कुमारी, सुनीत वत्स, सोनिका तक्षक, रविंद्र कुमार सहित विभिन्न संस्थानों के शिक्षक, अधिकारी और युवा प्रतिभागी मौजूद रहे।वर्जनमहोत्सव में भाग लेकर बहुत अच्छा लगा। भांगड़ा हमारी लोक संस्कृति की पहचान है। मंच पर दर्शकों के सामने प्रस्तुति देना मेरे लिए गर्व की बात है।- अमायरायुवा महोत्सव में अलग अलग प्रतिभाओं को देखने और अपनी कला दिखाने का अवसर मिला। हमने भांगड़ा के जरिए अपनी संस्कृति को प्रस्तुत किया।- वान्यामुझे दिलजीत दोसांझ का किरदार निभाने का मौका मिला। उनके अंदाज को मंच पर प्रस्तुत मेरे लिए अच्छा अनुभव रहा।निश्वान