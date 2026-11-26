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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। सामान खरीदने पर कैरी बैग के नाम पर सात रुपये की वसूली पैंटालून्स प्रबंधन कंपनी को 15 हजार रुपये में पड़ी। उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को रुपये वापस करने का आदेश दिया है।सेक्टर-14 निवासी दीपिका जैन ने 30 मई 2024 को सेक्टर-90 स्थित पैंटालून्स के सैफायर आउटलेट से 4042.40 रुपये की खरीदारी की थी। कंपनी ने इस बिल में पेपर कैरी बैग के सात रुपये अतिरिक्त वसूले। शिकायतकर्ता ने इसका विरोध किया, लेकिन स्टोर ने राशि वापस नहीं की।आयोग ने कहा बड़े रिटेल स्टोर ग्राहकों से कैरी बैग के लिए अलग से शुल्क वसूलकर अनुचित व्यापार व्यवहार नहीं कर सकते। आयोग ने राष्ट्रीय और राज्य उपभोक्ता आयोगों के पूर्व फैसलों का भी हवाला दिया। साथ ही वस्तु विक्रय अधिनियम, 1930 की धारा 36(5) का उल्लेख करते हुए कहा कि सामान को सुपुर्दगी योग्य स्थिति में उपलब्ध कराने और उसकी पैकेजिंग से संबंधित खर्च विक्रेता को वहन करना चाहिए।आयोग ने कंपनी को कैरी बैग के नाम पर लिए गए सात रुपये 30 मई 2024 से भुगतान करने की तारीख तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया। इसके अलावा आयोग ने कहा कि उपभोक्ता को हुई मानसिक उत्पीड़न के लिए 15 हजार और कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च के लिए 11 हजार रुपये और देने होंगे।