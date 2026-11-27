- सीबीएसई नेशनल चैंपियनशिप के अंडर-14 वर्ग में हासिल किया पहला स्थान- चार स्वर्ण और एक रजत पदक जीतकर जिले का बढ़ाया गौरवसंवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। जिले की जिम्नास्टिक्स खिलाड़ी सीरत वशिष्ठ ने पुणे (महाराष्ट्र) में आयोजित सीबीएसई नेशनल जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। अंडर-14 आयु वर्ग में पांच पदक जीतकर उन्होंने ऑल इंडिया रैंक-एक हासिल की। प्रतियोगिता में देशभर के 82 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था।सीरत ने ऑल-अराउंड, हूप, बॉल और रिबन स्पर्धाओं में चार स्वर्ण पदक अपने नाम किए, जबकि क्लब्स स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। 13 वर्षीय सीरत पिछले पांच साल से जिम्नास्टिक्स का अभ्यास कर रही हैं। वह प्रतिदिन चार से पांच घंटे अभ्यास करती हैं। इससे पहले भी सीरत कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखा चुकी हैं। एसजीएफआई नेशनल गेम्स-2025 में उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया था। वहीं, जीएफआई नेशनल्स-2025 और सीबीएसई नेशनल्स-2025 में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। वह अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों में भी हिस्सा ले चुकी हैं। सीरत ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना चुनौतीपूर्ण होता है। इसके लिए वह नियमित अभ्यास के साथ अपनी प्रस्तुति और संगीत की लय पर विशेष ध्यान देती हैं। उन्होंने अपनी उपलब्धि का श्रेय कोच, शिक्षकों और परिवार को दिया।