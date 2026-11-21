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नंबर गेम -600 बकायेदारों पर रहेगी विशेष नजरअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। नगर निगम क्षेत्र में प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने वाले बड़े बकायेदारों पर अब निगम प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 10 लाख रुपये से अधिक का टैक्स बकाया रखने वाले संपत्ति मालिकों की प्रॉपर्टी सील की जाएगी। निगम के ऐसे 600 से अधिक बड़े बकायेदार चिह्नित हैं। इनसे बकाया वसूली के लिए नगर निगम आयुक्त डॉ. पंकज यादव ने अधिकारियों को मार्च से पहले रिकवरी का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस बार निगम का लक्ष्य पिछले साल की तुलना में दोगुना प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का है।नगर निगम आयुक्त डॉ. पंकज यादव ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक कर वसूली अभियान की समीक्षा की है। उन्होंने बड़े बकायेदारों पर विशेष ध्यान देने और टैक्स वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। निगम अधिकारियों के अनुसार, जिन संपत्ति मालिकों पर 10 लाख रुपये से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, उन्हें पहले नोटिस जारी किए जाएंगे। तीन बार नोटिस देने के बाद भी यदि संपत्ति मालिक की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता और बकाया टैक्स जमा नहीं कराया जाता है तो संबंधित प्रॉपर्टी को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।पिछले साल के मुकाबले इस बार दोगुना प्रॉपर्टी टैक्स जुटाने का लक्ष्य निगम अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती है। इसके लिए केवल नए करदाताओं पर ही नहीं, बल्कि वर्षों से बकाया टैक्स जमा नहीं कराने वाले संपत्ति मालिकों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। निगम प्रशासन की सख्ती से बड़े बकायेदारों पर दबाव बढ़ना तय है।