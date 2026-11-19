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मानेसर। नखडौला और भांगरौला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) ने सुरक्षित जननी मां अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की। डॉक्टरों ने बदलते मौसम और प्रदूषण को देखते हुए पौष्टिक भोजन, फल, हरी सब्जियां खाने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी। साथ ही गर्म कपड़े पहनने और सुबह-शाम ठंड से बचने को कहा। वहीं, नखडौला पीएचसी के डॉ. तरुन चोपड़ा ने बताया कि क्षेत्र में टीबी के संदिग्ध मरीजों की लगातार जांच की जा रही है, ताकि बीमारी की पहचान कर समय पर इलाज शुरू किया जा सके। संवाद