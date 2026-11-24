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गुरुग्राम। सेक्टर-10 नागरिक अस्पताल में मंगलवार को अव्यवस्था देखने को मिली। छुट्टी के दिन अस्पताल के शौचालयों की स्थिति खराब पाई गई। भू-तल पर स्थित पुरुष शौचालय पर ताला लटका मिला। इससे भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी हुई। वहीं, पहली मंजिल पर महिला शौचालय में गंदगी और बदबू थी। महिलाओं को मजबूरी में इसका उपयोग करना पड़ा। इलाज कराने आए मरीजों और उनके परिजनों ने बताया कि सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। पुरुष मरीजों और तीमारदारों को दूसरे शौचालय खोजने पड़े। अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में लोग आते हैं, इसलिए शौचालयों का साफ और खुला रहना जरूरी है। मरीजों ने अस्पताल प्रशासन से बंद शौचालय खुलवाने और नियमित सफाई सुनिश्चित करने की मांग की है। संवाद