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नंबर गेम - 430 परिवारों को मिलेगा घरेलू गैस कनेक्शनसंवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। सेक्टर-1 स्थित मेफील्ड गार्डन के जे ब्लॉक में घरेलू पाइपलाइन प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शन का इंतजार कर रहे करीब 430 परिवारों के लिए राहत की खबर है। पिछले करीब तीन साल से सोसाइटी में पीएनजी कनेक्शन पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पाइपलाइन बिछाने के रास्ते को लेकर सहमति नहीं बन पाने के कारण काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों के शिकायत करने के बाद अब हरियाणा सिटी गैस (एचसीजी) की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेगी और समस्या का समाधान तलाशेगी।आरडब्ल्यूए के महासचिव आरुष सेठ ने बताया कि सोसाइटी की ओर से पीएनजी कनेक्शन के लिए सहमति दी जा चुकी है। हालांकि, पाइपलाइन बिछाने के लिए कंपनी की ओर से आंतरिक सड़कों को खोदकर भूमिगत पाइपलाइन डालने का प्रस्ताव दिया गया है। काम तीन साल से अधूरा पड़ा हुआ है। जिस कारण सोसाइटी के लोगों को दिक्कत हो रही है।हरियाणा सिटी गैस के गुरुग्राम डीजीएम अनिल यादव ने बताया कि इस मामले में कंपनी की टीम मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेगी। वहां उपलब्ध जगह और अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच की जाएगी। इसके बाद आरडब्ल्यूए के साथ बातचीत कर समस्या का समाधान किया जाएगा, ताकि सोसायटी के निवासियों को जल्द से जल्द पीएनजी कनेक्शन की सुविधा मिल सके।