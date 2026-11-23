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गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम अपने क्षेत्र में लगे सभी आउटडोर विज्ञापनों का व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार करेगा। इसके लिए निगम के छह जोन में विज्ञापन स्थलों का भौतिक सर्वेक्षण कराया जाएगा। निगमायुक्त पंकज ने सभी संयुक्त आयुक्तों को 27 नवंबर 2026 तक रिपोर्ट जमा कराने के निर्देश दिए हैं। सर्वेक्षण में यूनिपोल, होर्डिंग, वॉल रैप, एलईडी स्क्रीन और गैन्ट्री जैसे सभी विज्ञापन माध्यम शामिल होंगे। प्रत्येक स्थल का प्रकार, पूरा पता, नजदीकी लैंडमार्क और संबंधित सड़क का नाम दर्ज होगा। साथ ही, स्थल की जियो टैग फोटो और अक्षांश-देशांतर का विवरण भी अनिवार्य होगा। निगमायुक्त ने संयुक्त आयुक्तों को व्यक्तिगत निगरानी में सर्वेक्षण कराने को कहा है। उन्हें रिपोर्ट के साथ एक हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र भी देना होगा। इसका उद्देश्य विज्ञापन स्थलों की निगरानी और प्रशासनिक कार्यों में अधिक पारदर्शिता लाना है। ब्यूरो