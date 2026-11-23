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सीएम बोले- पंचायतों और नगर निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आय के नए स्रोत तलाशेंअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचायतों और नगर निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि गांवों में पानी के बिलों के रूप में जितनी भी राशि एकत्र की जाएगी, सरकार उतनी ही राशि मैचिंग ग्रांट (समान अनुदान) के रूप में संबंधित पंचायतों को प्रदान करेगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य पंचायतों की आमदनी बढ़ाना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना और स्थानीय निकायों की सरकारी बजट पर निर्भरता को कम करना है।मुख्यमंत्री सोमवार को सेक्टर-51 स्थित गुरुग्राम विश्वविद्यालय में स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एसजेएचआईएफएम) द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय सरकारों को अधिकार, जिम्मेदारी और वित्तीय क्षमता देकर सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने भी शिरकत की।आत्मनिर्भर गांवों से ही बनेगा विकसित भारत-2047मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत-2047 का लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब देश का हर गांव और शहर का हर वार्ड आत्मनिर्भर बनेगा। पंचायतों और नगर निकायों को केवल सरकारी अनुदान पर निर्भर रहने के बजाय अपने वित्तीय संसाधन मजबूत करने होंगे। स्थानीय सरकारों को अधिकार, जिम्मेदारी और वित्तीय क्षमता देकर सशक्त बनाना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से पंचायतों और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब इन्हें वास्तविक रूप से सशक्त स्थानीय सरकार के रूप में विकसित करना जरूरी है। प्रदेश में गिरते भूजल स्तर और पानी की कमी पर गंभीर चिंता जताते हुए उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे जल संरक्षण, पानी के बिलों की शत-प्रतिशत वसूली और पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें।पढ़ी-लिखी पंचायतों और महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण का किया जिक्रमुख्यमंत्री ने हरियाणा में पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए किए गए सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2015 में पढ़ी-लिखी पंचायतों की व्यवस्था लागू की गई थी। वर्ष 2020 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इसके अलावा लाल डोरा मुक्त अभियान के माध्यम से ग्रामीणों को उनकी संपत्तियों का मालिकाना हक दिलाने का काम किया गया। बाद में केंद्र सरकार ने इसे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के रूप में पूरे देश में लागू किया।एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर : मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत की वैश्विक पहचान में बदलाव आया है। उन्होंने एशिया पावर इंडेक्स का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत एशिया की शक्तिशाली ताकतों में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। उनके अनुसार, इस सूची में अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने इसे देश की नीतियों और नेतृत्व का परिणाम बताया।कार्यक्रम में विधायक बिमला चौधरी, विधायक तेजपाल तंवर, विधायक मुकेश शर्मा, फाइनेंस एवं प्लानिंग विभाग के एसीएस सुधीर राजपाल, गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजय कौशिक, एसजेएचआईएफएम के महानिदेशक डॉ. राज नेहरू, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली, पुलिस आयुक्त शिवास कविराज और डीसी उत्तम सिंह सहित विभिन्न राज्यों से आए पंचायतों एवं नगर निकायों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।