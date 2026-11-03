Gurugram News: सोसाइटी में महासचिव के चुनाव पर विरोध

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गुरुग्राम। सेक्टर-102 जॉय विले सोसाइटी में सोमवार शाम महासचिव चुनाव में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। आरडब्ल्यूए ने वीर सिंह यादव को नया महासचिव घोषित किया था। विरोध करने वालों ने मंगलवार को सोसाइटी रजिस्ट्रार से चुनाव रद करने की मांग की। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अशोक शर्मा ने चुनाव को वैध बताया और कहा कि जिला सोसाइटी रजिस्ट्रार ने भी इसकी वैधता को सहमति दी है। संवाद