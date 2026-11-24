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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी नेशनल हाईवे (एनएच-352डब्ल्यू) पर वाहन चालकों को अब जाम की समस्या से राहत मिलेगी। हाईवे पर निर्माणाधीन टोल प्लाजा पर दो लेन खोल दी गई हैं। अब वाहन बिना रुकावट के निकल पा रहे हैं। दो दिन पहले निर्माणाधीन टोल प्लाजा के पास लंबा जाम लगने के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और निर्माण एजेंसी ने दो लेन चालू करने का निर्णय लिया है। इसके बाद गुरुग्राम से रेवाड़ी की ओर जाने वाली सड़क पर दो लेन खोली है।एनएच-352डब्ल्यू पर जनौला गांव के पास के पास टोल प्लाजा बनाने का काम चल रहा है। निर्माण कार्य के चलते गुरुग्राम से रेवाड़ी की ओर जाने वाली सड़क को वाहनों संचालन के लिए बंद किया गया था। जाम की समस्या को देखते हुए एनएचएआई अधिकारियों ने गुरुग्राम से रेवाड़ी की ओर जाने वाली सड़क पर टोल प्लाजा के पास दो लेन खोल दी हैं।एनएच-352डब्ल्यू पर जनौला गांव के पास 16 लेन का टोल प्लाजा बनाया जा रहा है। टोल प्लाजा पर दोनों तरफ आठ-आठ लेन बनाई जानी हैं। एनएचएआई द्वारा कराए गए सर्वे में टोल प्लाजा शुरू होने के बाद सालाना आय करीब 57 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। द्वारका एक्सप्रेसवे से जनौला गांव करीब 19 किलोमीटर दूर है। चार लेन के इस हाईवे में टोल प्लाजा की चार लेन पहले होंगी और चार लेन को थोड़ी आगे बनाया जाएगा। इस वजह से इस हाईवे पर यातायात जाम की स्थिति नहीं बनेगी।एनएच-352डब्ल्यू स्थित निर्माणाधीन टोल प्लाजा पर दो लेन खोल दी गई हैं, ताकि गुरुग्राम से रेवाड़ी की ओर जाने वाले वाहन चालकों को परेशानी न हो। दिसंबर माह के अंत तक टोल प्लाजा तैयार कर लिया जाएगा।