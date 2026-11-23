Gurugram News: रेजांगला स्मारक पर नवदंपती ने लिए राष्ट्रभक्ति के सात फेर
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 07:17 PM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 07:17 PM IST
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गुरुग्राम। शहीद परिवार कल्याण फाउंडेशन ने एक नई सामाजिक एवं राष्ट्रीय परंपरा का शुभारंभ किया है। इसे सात फेरे राष्ट्र के नाम - नवदंपती रेजांगला शौर्य दर्शन नाम दिया गया है। यह पहल पालम विहार स्थित ऐतिहासिक रेजांगला युद्ध स्मारक से शुरू हुई। इसका उद्देश्य राष्ट्रभक्ति और शहीदों के प्रति कृतज्ञता जोड़ना है। नवविवाहित ज्योत्सना और क्षितिज राव इस परंपरा के पहले सहभागी बने। उन्होंने सोमवार को रेजांगला युद्ध स्मारक पहुंचकर अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। फाउंडेशन ने नवदंपती को राष्ट्रभक्ति सम्मान प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया। फाउंडेशन के संयोजक मेजर (डॉ.) टी.सी. राव ने कहा, यह पहल युवा पीढ़ी को देश के गौरवशाली सैन्य इतिहास से जोड़ेगी। इस अवसर पर कर्नल महाबीर यादव और अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। संवाद
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