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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। भारतीय जनता युवा मोर्चा हरियाणा की नई प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष अक्षत दहिया ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता और वरिष्ठ नेतृत्व से विचार-विमर्श के बाद यह सूची जारी की।नई टीम में 16 प्रदेश पदाधिकारी, 17 प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और 27 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्ष शामिल हैं। सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। घोषित सूची के अनुसार, गुरुग्राम जिले की जिम्मेदारी प्रदीप यादव को दी गई है। गुरुग्राम महानगर की जिम्मेदारी अक्षत गुप्ता को सौंपी गई है।अक्षत दहिया ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नई टीम संगठन की नीतियों और अनुशासन का पालन करेगी। युवा मोर्चा को बूथ और मंडल स्तर तक मजबूत किया जाएगा। युवाओं तक केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए टीम समर्पित भाव से काम करेगी।