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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त पंकज ने अधिकारियों को सफाई व्यवस्था की प्रभावी निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निगमायुक्त ने एजेंसियों को टेंडर की सभी शर्तों का गंभीरता से पालन करने को कहा।पंकज शनिवार को अपने कार्यालय में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था बेहतर बनाना निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अधिकारियों और एजेंसियों को गंभीरता, जवाबदेही और समन्वय से काम करना होगा। उन्होंने डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण व्यवस्था को जल्द सुचारु करने पर जोर दिया। नई एजेंसियों को द्वितीयक संग्रहण केंद्र और पार्किंग स्थल जल्द सौंपने के निर्देश दिए गए। जीपीएस और आरएफआईडी से संबंधित सभी कार्य निर्धारित समय में पूरे करने को कहा गया। संयुक्त आयुक्तों को अपने क्षेत्रों में डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण की वास्तविक स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए गए।निगमायुक्त ने डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण की अस्थायी व्यवस्था में लगी गाड़ियों का जीपीएस एकीकरण एक सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित एजेंसियों को भुगतान निर्धारित शर्तों और जीपीएस एकीकरण सहित कार्य की वास्तविक स्थिति के आधार पर ही किया जाएगा। पंकज ने एजेंसियों को चेतावनी दी कि वे अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करें। टेंडर की शर्तों के अनुरूप सेवाएं प्रदान न करने पर काली सूची में डालने सहित कार्रवाई होगी। संयुक्त आयुक्तों को वार्ड पार्षदों के साथ मिलकर डोर-टू-डोर संग्रहण वाहनों की जांच करने के निर्देश भी दिए गए।