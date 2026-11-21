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संवाद न्यूज एजेंसीपटौदी। कार और कैंटर की टक्कर के मामले में जांच के दौरान लापरवाही बरतने और कार की डिग्गी ठीक कराने के नाम पर दो हजार रुपये मांगने के आरोप में बिलासपुर थाने के छोटे मुंशी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डीसीपी मानेसर ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की।जानकारी के अनुसार, 18 नवंबर को कार और कैंटर के बीच टक्कर हो गई थी। इसके बाद कार मालिक शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचा। आरोप है कि मामले की जांच के दौरान छोटे मुंशी राजेश ने कार की डिग्गी ठीक कराने के नाम पर दो हजार रुपये मांगे। वाहन मालिक ने रुपये देने से इनकार कर दिया और डिग्गी ठीक कराने की मांग पर अड़ा रहा। इसी दौरान कार चालक ने छोटे मुंशी का वीडियो बना लिया। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने मामले का संज्ञान लिया। डीसीपी मानेसर ने जांच में लापरवाही के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए छोटे मुंशी को लाइन हाजिर करने के आदेश दिए। इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में मामला चर्चा का विषय बन गया है।सभी पुलिसकर्मियों को बेहतर व्यवहार के निर्देश-एसीपी पटौदी मनोज ने बताया कि वाहन दुर्घटना की जांच में लापरवाही से जुड़े वायरल वीडियो के आधार पर बिलासपुर थाने के छोटे मुंशी राजेश को लाइन हाजिर किया गया है। साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आमजन के साथ बेहतर व्यवहार करें और शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई करें।