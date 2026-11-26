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मानेसर। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर आईएमटी चौक पर चल रहे नाला निर्माण कार्य से वाहन चालकों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। नाले की खोदाई के बाद सुरक्षा इंतजामों की अनदेखी की जा रही है। निर्माण स्थल पर खुले गड्ढे के आसपास बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टर और चेतावनी बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। इससे दिन में चालक गड्ढे से बच सकते हैं पर रात के अंधेरे में दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। आईएमटी चौक से रोजाना बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहन तेज रफ्तार से गुजरते हैं। अचानक गड्ढे का पता न चलने पर बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुरक्षा इंतजाम करना संबंधित विभाग और निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी है। ग्रामीण निवासी सतपाल यादव, नवीन और राकेश यादव ने अधिकारियों से जल्द मजबूत बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टर और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की है।

संवाद न्यूज एजेंसी