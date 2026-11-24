नायब सैनी बोले: भाजपा-अकाली दल गठबंधन पंजाब के हित में
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 07:20 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 07:20 PM IST
विज्ञापन
गुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को भाजपा-शिरोमणि अकाली दल गठबंधन को पंजाब के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन प्रदेश को मजबूती देगा। यह पंजाब को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री ने गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने गठबंधन की पहल की। यह गठबंधन पंजाब में गैंगस्टरवाद और नशे को समाप्त करेगा। यह किसानों को सम्मान, महिला सुरक्षा व गरीब उत्थान सुनिश्चित करेगा। सैनी ने पंजाब के लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया। ब्यूरो
विज्ञापन