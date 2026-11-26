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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। सेक्टर-65 थाना इलाके में मूंगफली विक्रेता नईम की हत्या उसके ही पार्टनर 21 साल के बबलू ने रुपये लेन-देन विवाद में की थी। बबलू यूपी के बदायूं के गांव बेहटा गोसाई का रहने वाला है।आरोपी ने शुरुआती पूछताछ में खुलासा किया कि बबलू और मृतक नईम पिछले 4-5 वर्षों से गुरुग्राम में साझेदारी में मूंगफली बेचता था का काम करते थे। दोनों के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते आठ नवंबर को सेक्टर-63ए, कादरपुर टी-पॉइंट के पास बनी झुग्गियों में दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान आरोपी बबलू ने मृतक नईम पर चाकू से वार किया और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गमछे से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपियों ने अपने पहने हुए कपड़े जला दिए और मृतक के शव को पास स्थित पुराने पानी के टैंक में मिट्टी खोदकर दबा दिया और ऊपर से नमक डालकर मिट्टी से ढक दिया।पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि आरोपी बबलू को बृहस्पतिवार को अदालत में पेश किया गया। उसे पूछताछ के लिए चार दिन के रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ कर उसके अन्य साथियों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही वारदात में प्रयोग किया गया हथियार भी बरामद किया जाना है।ये मामला सेक्टर-65 थाना में 11 नवंबर को सामने आया था। नईम के लापता होने की शिकायत उसके भाई ने पुलिस को दी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका भाई नईम (उम्र करीब 25 वर्ष) गुरुग्राम में मूंगफली बेचने का काम करता था। आठ नवंबर की शाम वह बैटरी चार्ज करने के लिए चार्जर लेने दिल्ली जाने की बात कहकर गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। उसकी तलाश करने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली। बाद में सेक्टर-50, गुरुग्राम में एक मोबाइल फोन मिलने की सूचना पर शिकायतकर्ता ने वहां जाकर फोन प्राप्त किया, जो उसके भाई का था। सेक्टर-65 थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई।पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए स्थानीय लोगों से पूछताछ कर आस-पास के इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। फुटेज एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर 22 नवंबर को सेक्टर-63ए, कादरपुर टी-पॉइंट के पास खाली खेतों में बने एक पुराने पानी के टैंक के पास जमीन में दबा हुआ नईम का शव बरामद किया गया। मामले में हत्या से संबंधित धाराएं जोड़ी गईं।