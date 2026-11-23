विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। शहर में खुले में कूड़ा फेंकने और कचरा जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए नगर निगम ने निगरानी बढ़ा दी है। नगर निगम की टीम उन स्थानों पर विशेष नजर रख रही है, जहां लोग अक्सर कूड़ा डालते हैं या उसे आग लगा देते हैं। इसके लिए सफाई कर्मचारियों और अधिकारियों की टीम लगातार ऐसे स्थानों का निरीक्षण कर रही है।नगर निगम के संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार के नेतृत्व में सफाई टीम इन स्थानों पर पहुंचकर खुद निगरानी कर रही है। अधिकारियों की ओर से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि खुले में कचरा न फेंका जाए और न ही उसे जलाया जाए। इसके साथ ही सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया जा रहा है।दरअसल, नवंबर महीने से मानेसर की हवा खतरनाक श्रेणी में बनी हुई है। प्रदूषण को नियंत्रित करना चुनौती बना हुआ है। ऐसे में खुले में कचरा जलाने जर्जर सड़कों से उड़ती धूल व निर्माणाधीन साइटों पर नियमों की अनदेखी के चलते हवा खराब श्रेणी में बनी हुई है।नगर निगम ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कूड़ा फेंकने और जलाने के मामलों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।