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गुरुग्राम। सेक्टर-10 स्थित नागरिक अस्पताल में लिफ्ट नंबर 1 बृहस्पतिवार को बंद हो गई। इससे इलाज के लिए आने वाले मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर हृदय रोगियों, गर्भवती महिलाओं और चलने-फिरने में असमर्थ मरीजों को पहली से दूसरी मंजिल तक जाने में दिक्कत हो रही है। अस्पताल में कुल तीन लिफ्ट हैं, जिनमें से एक खराब होने के कारण केवल दो ही चालू हैं। लेबर रूम पहली मंजिल पर है, जबकि हार्ट सेंटर दूसरी मंजिल पर संचालित है। रोजाना करीब दो हजार मरीज अस्पताल पहुंचते हैं, जिससे आवाजाही में दिक्कतें बढ़ गई हैं। मरीजों और उनके परिजनों ने बंद लिफ्ट को जल्द ठीक कराने की मांग की है। नागरिक अस्पताल के डीएमएस डॉ. नीरज ने बताया कि खराब लिफ्ट को जल्द ही एजेंसी द्वारा ठीक कराया जाएगा। संवाद