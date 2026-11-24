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नगर निगम और एचएसआइआइडीसी के समझौते के बावजूद सफाई व्यवस्था खराब है। सड़कों पर कूड़े के ढेर हैं, जिनके लिए बार-बार शिकायत करनी पड़ती है। एसोसिएशन ने कचरा उठाने, सड़कों की सफाई, सीसीटीवी कैमरे, स्ट्रीट लाइटें और सुरक्षा गश्त बढ़ाने की मांग की है। औद्योगिक क्षेत्र की सड़कें खराब हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा है। आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के महासचिव मनोज त्यागी ने चेतावनी दी है कि समाधान न होने पर उद्यमी कोर्ट जाएंगे। संवाद

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मानेसर। औद्योगिक क्षेत्र मानेसर के उद्यमियों ने समस्याओं पर आवाज उठाई है। आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने एचएसआइआइडीसी को पत्र लिखकर मूलभूत सुविधाएं मांगी हैं। उद्यमियों के अनुसार, कई शिकायतों के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और पिछले करीब पांच साल से औद्योगिक क्षेत्र में मरम्मत के काम प्रभावित हैं।