गुरुग्राम। झज्जर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डाबला में बुधवार को मंडल स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एससीईआरटी हरियाणा गुरुग्राम के दिशा-निर्देशों के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के 50 विद्यार्थियों ने युवा संसद सदस्यों के रूप में भाग लिया। इस दौरान संसद की कार्यप्रणाली का प्रदर्शन करते हुए विद्यार्थियों ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने सहित विभिन्न मुद्दों को उठाया।कार्यक्रम का अवलोकन गुरुग्राम से पहुंचे पर्यवेक्षक आरके वत्स ने किया। प्रतियोगिता के मूल्यांकन के लिए गठित निर्णायक मंडल में कुलदीप सिंह और विनोद कुमार शामिल रहे। पर्यवेक्षक आरके वत्स, विद्यालय की प्रधानाचार्य छोटी देवी और जिला कार्यक्रम नोडल संदीप ने विद्यार्थियों के आत्मविश्वास, तर्कशक्ति और संसदीय मर्यादा की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से विद्यार्थियों को संसदीय कार्यप्रणाली समझने और अपने विचार प्रभावी ढंग से रखने का अवसर मिलता है। इस मौके पर राजनीति विज्ञान प्रवक्ता संगीता देवी, रीना, पिंकी, रवीना और निशा सहित अन्य स्टाफ सदस्यों का विशेष योगदान रहा।