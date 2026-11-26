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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। सर्दी बढ़ने के साथ ही लोगों में जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द की समस्या बढ़ने लगी है। मरीजाें में कमर, घुटनों और कंधों में दर्द के कारण अधिक परेशानी हो रही है। नागरिक अस्पताल में इन दिनों कमर दर्द के मरीजों की संख्या सबसे अधिक सामने आ रही है। यह समस्या बुजुर्गों के साथ-साथ युवाओं में भी देखने को मिल रही है।नागरिक अस्पताल में आर्थो विभाग में रोजाना 300 से अधिक मरीज डॉक्टर के सलाह लेने के पहुंचते है। इसमें से करीब 50 मरीज कमर दर्द की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा घुटनों और कंधों में दर्द के मरीज भी उपचार के लिए आ रहे हैं।नागरिक अस्पताल के हड्डी रोग विभाग के डॉ. आदित्य ने बताया कि ठंड के मौसम में जोड़ो के दर्द के मरीज बढ़ जाते है। यह समस्या लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने और मांसपेशियों में अकड़न के कारण दर्द की समस्या बढ़ सकती है। जिन मरीजों में पहले से गठिया और आर्थराइटिस की परेशानी है, उन्हें सर्दियों में अधिक दिक्कत होती है। कई मरीजों को सुबह उठने के बाद कमर और जोड़ों में अकड़न महसूस होती है।डॉ. आदित्य ने बताया कि सर्दियों में कमर और जोड़ों के दर्द से बचने के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए। लंबे समय तक एक जगह बैठने से बचें और बीच-बीच में टहलते रहें। गर्म पानी से नहाने से करना चाहिए। इसके अलावा शरीर को गर्म रखें और ठंड से बचाव करें। बुजुर्गों को अपनी क्षमता के अनुसार नियमित शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए। यदि दर्द लगातार बना रहता है तो डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए।