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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। फाजिलपुर गांव के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यूपीएचसी) में करीब डेढ़ महीने से बिजली आपूर्ति ठप है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे समस्या बनी हुई है। बिजली नहीं होने से मरीजों की जांच और दवा वितरण में परेशानी हो रही है।स्वास्थ्य केंद्र में लाइट और अन्य विद्युत उपकरण बंद पड़े हैं। यहां कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी बिना बिजली के काम करने को मजबूर हैं। यह स्वास्थ्य केंद्र पांच कमरों में संचालित है। यहां दवा वितरण कक्ष, डॉक्टर का कमरा और प्रयोगशाला सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।सूत्रों के अनुसार, बिजली बिल का भुगतान नहीं होने से स्वास्थ्य केंद्र का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। इससे मरीजों और स्वास्थ्यकर्मियों को परेशानी हो रही है। स्वास्थ्य कर्मचारियों के अनुसार, बिजली आपूर्ति बंद होने से उन्हें खिड़कियां और दरवाजे खोलकर काम करना पड़ रहा है।फ्रिज बंद होने के कारण टीकाकरण में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन दूसरे स्वास्थ्य केंद्रों में रखनी पड़ रही हैं। टीकाकरण के समय वैक्सीन वहां से लानी पड़ती हैं।