गुरुग्राम। मोहाली में आयोजित रिदमिक जिम्नास्टिक नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। राज्य ने कुल 25 पदक अपने नाम किए। इनमें छह स्वर्ण, सात रजत और 12 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रतियोगिता में हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। गुरुग्राम की खिलाड़ियों ने भी पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। इन खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में राज्य का मान बढ़ाया। सब-जूनियर वर्ग में कायरा नैयर ने गेंद स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। सीनियर वर्ग में मिशिका ने क्लब्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। हरियाणा की सब-जूनियर टीम ने भी तीन पदक जीते। जूनियर वर्ग में सीरत वशिष्ठ ने एक कांस्य पदक अपने नाम किया। जूनियर वर्ग की हरियाणा टीम ने भी एक कांस्य पदक जीता।सब-जूनियर ग्रुप में हरियाणा की टीम ने हूप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसी टीम ने फ्री हैंड में कांस्य और समग्र मुकाबले में रजत पदक हासिल किया। इस टीम में अनाइशा शर्मा, जियाना मित्तल, जश्वी दुआ, प्रनाया शर्मा, पामिरा शर्मा और आद्रिता अमर शामिल थीं। जूनियर वर्ग की हरियाणा टीम में अनिका त्रिवेदी, सीरत वशिष्ठ, अनिस्का मल्होत्रा और ईशा शामिल रहीं। गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा ने खिलाड़ियों को सराहा। पूर्व जिला खेल अधिकारी कुलविंदर सिंह ने भी शुभकामनाएं दीं। जिम्नास्टिक कोच नवीन सैनी, राजकुमार राघव, सुरिंदर सिंह मार और सपना गुप्ता ने भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत और लगन से प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।